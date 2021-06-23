В Хабаровске девушка призналась в ДТП, увидя себя в городских пабликах Фото: Социальные сети

В Хабаровске девушка за рулем иномарки скрылась с места ДТП, но узнав, что видео аварии разлетелось по соцсетям, решила во всем сознаться.

Авария произошла ранним утром 21 июня. Камеры зафиксировали, что девушка высадила пассажиров из машины и, сдавая назад, ударила чужое авто. Вместо того, чтобы вызвать инспекторов, она предпочла скрыться.

Хозяйка пострадавшей машины решила, что найти нарушительницу можно при помощи городских пабликов и не ошиблась.

— Я оставила номер для связи в объявлении. Вскоре со мной связались друзья той девушки, дали ее контакты. Я отправила ей видео и она во всем призналась. Теперь готова встретиться, чтобы решить вопрос. Если моя машина будет восстановлена, то никаких претензий к ней у меня не будет, — сообщила «КП» Анастасия.

Дальше этим, при наличии заявления от пострадавшей стороны, будут заниматься сотрудники полиции. Даже если обе стороны договорятся о компенсации нанесенного ущерба, дорожные полицейские могут обратиться в суд, чтобы привлечь владелицу иномарки к ответственности.

— Суд будет решать, лишать девушку прав или нет, исходя из того, придут ли стороны к соглашению, — пояснили «КП» в пресс-службе дорожного ведомства.

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