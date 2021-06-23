«НИВА» влетела в жилой дом в Хабаровске: водитель погиб Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

В Хабаровске «Нива» вылетела с проезжей части и на полном ходу врезалась в стену жилого дома. Все произошло около семи часов вечера 22 июня возле на Ворошилова,10. Как заключили сотрудники ГИБДД, автовладелец потерял управление над машиной.

Мужчина был срочно госпитализирован. У него диагностировали множественные травмы.

— Пострадавший 1950 года рождения получил тупую травму живота, перелом ребер и контузию легкого. Он скончался через несколько часов в больнице, — сообщили в пресс-службе регионального ГИБДД.

Cтоит отметить, что за рулем авто погибший провел почти половину жизни и был опытным водителем. Он имел права разных категорий. Специалисты устанавливают причины, по которым машина стала неуправляемой.

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