Замызганный переход на Павленко в Хабаровске начали мыть после выхода активистов

Переход на Павленко в Хабаровске начали мыть после выхода активистов Фото: Инстаграм Антона Плюснина

Активист Антон Плюснин из Хабаровска оказался тем человеком, который решил самостоятельно бороться с граффити в переходе на Павленко. О своем душевном порыве он активно писал в инстаграме.

— Мне конечно нравится хип-хоп культура, уличное искусство и всякое такое, однако мне не нравится, что инфраструктурные объекты, такие как этот подземный переход, находятся в состоянии гетто. Не хочу чтоб мои дети росли в такой атмосфере, — рассказал Антон.

Мужчина нашел себе единомышленников — Тимофея и Марину. Но вот незадача: недавно, как он сам говорит, в дело вмешались и другие люди — решили поддержать инициативу, но работа выполняется плохо.

Кто-то тоже занялся отмывкой перехода, но делает это некачественно Фото: Социальные сети

— Уже несколько дней разные люди рассказывают мне, что мыть переход на Павленко больше не нужно. Врать не буду — кто-то и правда стирает граффити в рабочее время. Но вот вам пример насколько качественно они это делают. Как говорится наглядный, — говорит активист и показывает на стены с грязными разводами.

Поддержали инициативу Плюснина и в городской администрации.

— Объект инфраструктуры постоянно страдает от маргиналов, оставляющих за собой грязь, разбитые двери и жуткий запах. Работы в переходе не ограничатся только помывкой. Приводить объект в нормальный вид продолжат в плановом режиме, — сообщили в мэрии.

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