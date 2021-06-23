Михаил Дегтярев определился с кандидатами в сенаторы от Хабаровского края
Фото: Иван МАКЕЕВ
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев назвал имена трех кандидатов в сенаторы от Хабаровского края.
— Кандидатами в сенаторы Российской Федерации от исполнительной власти Хабаровского края мной будут номинированы три человека, — сообщил Дегтярев.
В тройку вошли: Георгий Петров, Наталья Болоняева и Андрей Базилевский.
Петров является председателя Хабаровской краевой ветеранской организации подводников. В прошлом — военный, капитан первого ранга, доцент, кавалер двух Орденов Красной Звезды, обладатель медали «За Отвагу».
Также в списке Наталья Болоняева — главный врач консультативно-диагностического центра «Вивея», доцент, заслуженный врач России, почетный гражданин Хабаровска.
Андрей Базилевский — зампредседателя краевого правительства, почетный работник общего образования России.
Сейчас Михаил Дегтярев является врио губернатора Хабаровского края и баллотируется на пост руководителя региона. До этого он возглавлял комитет Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи. Досрочные губернаторские выборы состоятся 19 сентября.
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