Михаил Дегтярев определился с кандидатами в сенаторы от Хабаровского края Фото: Иван МАКЕЕВ

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев назвал имена трех кандидатов в сенаторы от Хабаровского края.

— Кандидатами в сенаторы Российской Федерации от исполнительной власти Хабаровского края мной будут номинированы три человека, — сообщил Дегтярев.

В тройку вошли: Георгий Петров, Наталья Болоняева и Андрей Базилевский.

Петров является председателя Хабаровской краевой ветеранской организации подводников. В прошлом — военный, капитан первого ранга, доцент, кавалер двух Орденов Красной Звезды, обладатель медали «За Отвагу».

Также в списке Наталья Болоняева — главный врач консультативно-диагностического центра «Вивея», доцент, заслуженный врач России, почетный гражданин Хабаровска.

Андрей Базилевский — зампредседателя краевого правительства, почетный работник общего образования России.

Сейчас Михаил Дегтярев является врио губернатора Хабаровского края и баллотируется на пост руководителя региона. До этого он возглавлял комитет Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи. Досрочные губернаторские выборы состоятся 19 сентября.

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