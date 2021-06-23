Дегтярев попросил Трутнева о субсидиях верфям Хабаровского края, как в Приморье Фото: Правительство Хабаровского края

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев обсудил с полномочным представителем президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрием Трутневым самые наболевшие вопросы развития региона. В частности, разговор зашел о субсидирования северных затрат корабелам. Проблема состоит в том, что они хотят развивать количество гражданских заказов, но финансово это очень сложно сделать.

— Хабаровский и Амурский судостроительные заводы конкурировать по цене не всегда могут, и в этом виновата только география. Мы бы хотели, чтобы по примеру субсидии верфи «Звезда», правительство страны пошло тем же путем и помогло бы судостроителям в Хабаровском крае, — пояснил Дегтярев.

Трутнев эту инициативу поддержал и ответил, что помощь будет оказана, так эта отрасль важна как для края, так и Дальнего Востока в целом.

Также в ходе встречи обсуждались вопросы, связанные с приаэродромной территорией вокруг международного аэропорта Новый в Хабаровске и проект строительства студенческого кампуса на базе ТОГУ.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.