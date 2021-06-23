Повторится ли бензиновый кризис в Хабаровском крае? Фото: Петр МОЛОТОВ

Власти подвели итоги ремонта на Хабаровском нефтеперерабатывающем заводе. По заявлению чиновников, на протяжении почти месяца, несмотря на приостановку деятельности предприятия, без топлива жители региона не оставались.

— Завод не работал с 19 апреля почти по конец мая. Правительство края вело постоянный мониторинг прохождения ремонтных работ. Компанией «ННК» был заранее создан почти месячный запас топлива, а также организованы его дополнительные поставки. Специалисты комитета по ТЭК в это время каждодневно объезжали заправки, контролировали фактическое наличие бензина. Перебоев за весь период ремонта выявлено не было, – отметил председатель краевого комитета по развитию ТЭК Алексей Морозов.

Оперативный штаб по контролю за обеспечением бесперебойных поставок топлива, который был создан в период ремонта, продолжает свою работу и сейчас. Его участники из различных ведомств решают вопросы по поставкам и динамике цен на бензин.

Напомним, «КП» в феврале рассказывала о том, что на городских заправках начал заканчиваться бензин и собирались километровые очереди. Связано это было как раз с тем, что Хабаровский НПЗ 18 января встал на плановую модернизацию и объемы выпускаемого топлива снизились.

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