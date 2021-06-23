Ярмарка вакансий для будущих студентов прошла в Хабаровске

В Хабаровске прошла акция «День профессиональной ориентации. Ярмарка вакансий». Фото: Ольга КОНОВАЛЕНКО

В воскресенье, 20 июня на Комсомольской площади в Хабаровске прошла акция «День профессиональной ориентации. Ярмарка вакансий».

В преддверии приемной комиссии выпускникам предоставили возможность познакомиться со всеми учебными заведениями и их программами образования в городе. Акция была направлена на помощь выпускникам сделать правильный выбор, ведь от него зависит многое.

На площади развернулись палатки университетов и колледжей Хабаровска. Там были представлены интерактивные и выставочные зоны, а преподаватели провели интересные мастер-классы. Например, эколого-биологический центр предоставил возможность совершить путешествие в микромир и рассмотреть под микроскопом крылья бабочек, клетки растений и многое другое.

Ярмарка была открыта с 19 по 20 июня с 10:00 до 14:00. В общей сложности в акции поучаствовала 25 образовательных учреждений.

Напомним, что уже с начала этой недели начинается приемная комиссия в вузах и колледжах Хабаровска.