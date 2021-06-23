Ушла гулять и не вернулась: без вести пропавшую девочку 23 года ищут в Хабаровске

В роковой день 12 июля 1998 года девочка ушла гулять от дома №1 по Слесарной улице Фото: Евгения ГРЕБЕНИК

В Хабаровске продолжаются поиски Кристины Щукиной. В далеком 1998 году будучи ребенком она ушла гулять и исчезла при невыясненных обстоятельствах. Спустя столько лет родственники и близкие не теряют надежды найти хабаровчанку.

Кристина Сергеевна Щукина появилась на свет 26 апреля 1990 года. Малышка росла умной и красивой. В роковой день 12 июля 1998 года девочка ушла гулять от дома №1 по Слесарной улице. К семье ребенок больше не вернулся, о судьбе Кристины до сих пор ничего неизвестно. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО.

На момент исчезновения у Кристины был рост 120 сантиметров, среднее телосложение, волнистые светло-русые волосы до плеч. В последний раз девочку видели в зеленой водолазке с длинными рукавами и белой эмблемой на груди. Ребенок ушел из дома в оранжевых шортах с белыми лампасами и белых туфлях.

Кристина Сергеевна Щукина появилась на свет 26 апреля 1990 года Фото: СУ СК России по Хабаровскому краю

Граждан, владеющих информацией о местонахождении Кристины Щукиной, просьба сообщить об этом в Северный межрайонный следственный отдел города Хабаровска (улица Джамбула, 41) или по телефону: 8-914-198-82-90.