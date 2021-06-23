Погода 24 июня: в Хабаровске ожидаются дожди Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

24 июня на всей территории Хабаровского края ожидаются кратковременные дожди. Осадки в регионе разбавят жаркие засушливые дни в большинстве районов, сообщает краевой главк МЧС России.

В Хабаровске температура днем составит около +27 градусов. Ночью от +16 до + 18. Ветер юго-западный будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду.

На юге края днем местами кратковременный дождь и грозы. Днем столбики термометров поднимутся до +30 градусов. Ночью будет прохладнее: от +12 до +17 градусов. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду.

В центральных районах также местами кратковременные дожди и грозы. От 15 до 30 градусов тепла днем и от +6 до +17 ночью. Порывы ветра достигнут 12 метров в секунду.

В северных районах, кроме Аяно-Майского и Охотского муниципального района прогнозируются кратковременные дожди. Днем от +10 до +25 градусов. Температура ночью опустится местами до +2 градусов. Ветер будет дуть со скоростью от 4 до 11 метров в секунду.

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