Крупные премии получат лучшие учителя Хабаровского края
Фото: Правительство Хабаровского края
В Хабаровском крае завершился конкурс на присуждение премий лучшим учителям региона. Его лауреатов ждут крупные денежные призы.
– Победителей определили на основании рейтинга конкурсантов. Это четыре педагога из Хабаровска, два из Ванинского района, по одному из Комсомольска-на-Амуре и Николаевского района. Все призеры получат премии в размере 200 тысяч рублей, – сообщили в министерстве образования и науки края.
Всего в конкурсе принял участие 21 педагог. Призерами стали те, кто активнее всего внедряет современные технологии в свою работу, выпускает авторские методические пособия, а также готовят учащихся, которые одерживают победы на олимпиадах и конкурсах.
Награждать лучших специалистов будет лично губернатор края предстоящей осенью на приеме в честь Дня учителя.
Напомним, краевой конкурс проводится с 2006 года. За это время в нем приняли участие 1189 учителей региона, 465 из них стали победителями.
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