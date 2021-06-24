Хабаровск
Еще
Радио
Хабаровск
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Хабаровск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество24 июня 2021 2:31

Крупные премии получат лучшие учителя Хабаровского края

Из бюджета на это выделено свыше полутора миллионов рублей
Людмила БОРОДИНАЛюдмила БОРОДИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Крупные премии получат лучшие учителя Хабаровского края

Крупные премии получат лучшие учителя Хабаровского края

Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае завершился конкурс на присуждение премий лучшим учителям региона. Его лауреатов ждут крупные денежные призы.

– Победителей определили на основании рейтинга конкурсантов. Это четыре педагога из Хабаровска, два из Ванинского района, по одному из Комсомольска-на-Амуре и Николаевского района. Все призеры получат премии в размере 200 тысяч рублей, – сообщили в министерстве образования и науки края.

Всего в конкурсе принял участие 21 педагог. Призерами стали те, кто активнее всего внедряет современные технологии в свою работу, выпускает авторские методические пособия, а также готовят учащихся, которые одерживают победы на олимпиадах и конкурсах.

Награждать лучших специалистов будет лично губернатор края предстоящей осенью на приеме в честь Дня учителя.

Напомним, краевой конкурс проводится с 2006 года. За это время в нем приняли участие 1189 учителей региона, 465 из них стали победителями.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.