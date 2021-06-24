Крупные премии получат лучшие учителя Хабаровского края Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае завершился конкурс на присуждение премий лучшим учителям региона. Его лауреатов ждут крупные денежные призы.

– Победителей определили на основании рейтинга конкурсантов. Это четыре педагога из Хабаровска, два из Ванинского района, по одному из Комсомольска-на-Амуре и Николаевского района. Все призеры получат премии в размере 200 тысяч рублей, – сообщили в министерстве образования и науки края.

Всего в конкурсе принял участие 21 педагог. Призерами стали те, кто активнее всего внедряет современные технологии в свою работу, выпускает авторские методические пособия, а также готовят учащихся, которые одерживают победы на олимпиадах и конкурсах.

Награждать лучших специалистов будет лично губернатор края предстоящей осенью на приеме в честь Дня учителя.

Напомним, краевой конкурс проводится с 2006 года. За это время в нем приняли участие 1189 учителей региона, 465 из них стали победителями.

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