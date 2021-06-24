Молодой амурский тигр попозировал в заповеднике в Хабаровском крае Фото: Заповедное Приамурье/ Анюйский национальный парк

Молодой амурский тигр попал в объектив камеры в Анюйском национальном парке. Раньше на том месте, где установлена техника, эта особь ни разу не появлялась, а территория «числилась» за другой полосатой кошкой.

— Прежде на участке, где сделана эта фотография, обитал взрослый крупный самец, но зимой-весной он на ловушках не отмечался. Кажется, его место теперь занято: молодой хищник уже усиленно метит территорию, — сообщили в Анюйском национальном парке.

Неподалеку от молодой особи есть и самка тигра. Но сложатся ли у них отношения, предсказать сложно. Фото: Заповедное Приамурье/ Анюйский национальный парк

Как животные будут решать, кто в лесу главный, пока не ясно. У молодой особи территория пока не слишком обширна — на западе и востоке обитают два крупных тигра, конкурировать с которыми новичку не под силу. Также поблизсти есть и одна самка представителей этого вида кошачьих. Но заинтересует ли ее неопытный ухажер, предсказать трудно.

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