Ждать ли порывов труб осенью? Хабаровск готовят к отопительному сезону

Ход работ по подготовке к отопительному сезону приехал проверить мэр города Сергей Кравчук. Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске начались работы по подготовке к отопительному сезону. Управляющие предприятия «Водоканал», «Тепловые сети» и АО «ДГК» занимаются ремонтом и реконструкцией своих объектов. Как ведутся работы, приехал проверить мэр города Сергей Кравчук.

В «Водоканале» отчитались: в этом году на собственные деньги проводят ремонт. Пока что только смета реконструкции сети на пересечении улиц Панькова и Кооперативной получилась свыше 5 миллионов рублей. Всего в текущем году «Водоканал» запланировал капитальный ремонт и реконструкцию более 14 километров своих сетей.

АО «ДГК», которая проводит капитальный ремонт трассы ТМ-31 в районе торгового центра «Макси Молл», потратит на работы порядка 400 млн рублей.

Повезло жителям домов №22 и №24 на Матвеевском шоссе: трубы в их районе также приведут в порядок. Подрядчиком выступает МУП «Тепловые сети», которое планирует за счет собственных средств отремонтировать не менее 9,3 километров внутриквартальных сетей теплоснабжения.

На последнем этапе подготовки к отопительному сезону начнутся осенние гидравлические испытания.

— Главная задача при этом — выявить потенциально ненадежные участки, которые оперативно восстанавливают. Это позволит предотвратить возможные повреждения в отопительный период и обеспечить бесперебойное теплоснабжение потребителей, — отметил мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

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