«Ужасное зрелище». Дегтярев прошелся по дворам в Хабаровском крае

В Комсомольске-на-Амуре до конца года намерены отремонтировать 78 дворов Фото: Telegram-канал "Пулемет Дегтярева"

Старые покосившиеся скамейки, обшарпанные качели и турники, заросшие травой песочницы — все это о дворах жилых домов в Хабаровском крае. По этому случаю врио губернатора региона Михаил Дегтярев обратился к президенту страны Владимиру Путину и попросил финансовой поддержки на их восстановление.

— Дворы в Хабаровске и Комсомольска-на-Амуре — ужасное зрелище. Я обратился к президенту с просьбой выделить 1,5 миллиарда на два года на Хабаровск. И уже по Комсомольску-на-Амуре принято решение, что мы в этом году 78 дворов приведем в порядок. Больше 350 миллионов рублей федеральных средств выделено. Я думаю, что это — та точка приложения денег и власти, которые способствуют совершенно другому качеству жизни, — сказал Дегтярев во время визита в Комсомольск.

Напомним, что ранее Михаил Дегтярев также обратился за поддержкой к полномочному представителю президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрию Трутневу с просьбой о субсидировании северных затрат корабелам региона.

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