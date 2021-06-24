Массовые мероприятия отменяют в Комсомольске

Эпидемиологическая обстановка в городе стремительно ухудшается
Фото: Михаил СЕРГЕЕВ
Глава Комсомольска-на-Амуре Александр Жорник собрал оперативный штаб по борьбе с коронавирусом и вынес решение, что все массовые мероприятия в городе придется отменить. В частности, это касается общегородского выпускного.
Без праздника вчерашние одиннадцатиклассники не останутся: они смогут организовать его себе в школе или домах культуры. При этом важно соблюдать требования социальной дистанции и ношения маски и перчаток.
— Также принято решение отменить массовые мероприятия на День российской молодёжи, а праздник «Парад колясок» перенести на более позднее время, — сообщили в пресс-службе администрации города.
За прошлую неделю в Комсомольске-на-Амуре ковид подтвердился у 43 человек, а в минувший понедельник сразу у 62, и дальнейшие прогнозы неутешительны.
Сейчас в городской больнице № 2 занято уже более половины ковидных коек. В больнице № 4, к уже развернутым 35 инфекционным койкам, дополнительно подготавливаются еще 50 мест.
Власти намерены возобновить рейды по магазинам, торговым центрам и транспорту.
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