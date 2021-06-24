Как в 2013-м: паводок грозит 17 районам Хабаровского края Фото: Правительство Хабаровского края

Хабаровский край этим летом может вновь пострадать от паводка. В зоне риска 17 районов региона. Об этом было объявлено на видеоконференции зампредседателя Правительства РФ на Дальнем Востоке Юрием Трутневым с губернаторами регионов федерального округа.

По предварительным прогнозам, обострения обстановки в Хабаровском крае стоит ждать к 30 июня. Сейчас все муниципалитеты, которым грозит подтопление, укрепляют дамбы, жители отгоняют машины на пригорки, а власти готовят пункты размещения на случай эвакуации населения.

— В 2013 году паводок затронул более 200 тысяч жителей Дальнего Востока. Потребовались значительные усилия Правительства, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, чтобы максимально сгладить последствия паводка для граждан. Сегодня ситуация отличается тем, что у нас есть заблаговременный прогноз, а следовательно, возможность подготовиться к паводку заранее, — отметил Юрий Трутнев.

Сейчас на территории края спланировано 132 пункта временного размещения на 15 тысяч человек. При необходимости размещения большего числа пострадавших граждан, будут задействованы дополнительные площади краевых и муниципальных помещений.

— Создана группировка сил и средств в количестве 5 тыс. человек, полутора тыс. единиц техники, более 170 плавсредств, — сообщили в пресс-службе правительства региона.

В конце видеоконференции Юрий Трутнев поручил создать в Хабаровском крае оперативный штаб под руководство врио губернатора Михаила Дегтярева.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.