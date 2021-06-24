Антиковидные меры ужесточили в Хабаровском крае Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С 23 июня в Хабаровском крае ужесточились антиковидные меры. Соответствующее постановление подписал врио губернатора региона Михаил Дегтярев.

Любые развлекательные или религиозные мероприятия теперь можно проводить при количестве участников не более, чем 100 человек.

Эти требования не коснутся кинотеатров, домов культуры и концертов на спортивных площадках — для их работы установили отдельный регламент. Заполняемость зала не должна превышать 75 процентов.

За минувшие сутки положительные тесты на ковид были выявлены у 119 человек в регионе. Подавляющее большинство из них — в Хабаровском крае. 3 пациента скончались, 10 по-прежнему подключены к ИВЛ.

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