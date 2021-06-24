За спасение Амура будут бороться рыбаки Хабаровского края Фото: Правительство Хабаровского края

Принцип работы рыболовельческой отрасли в Хабаровском крае надо менять, чтобы сохранить Амур, уверен врио губернатора региона Михаил Дегтярев. Об этом он заявил во время поездки на Анюйский «Главрыбвод».

Для детального обсуждения вопроса он поручил министерству сельского хозяйства Хабаровского края подготовить в августе большой форум рыбаков, который будет посвящен сохранению реки.

— Мы планируем запустить федеральный проект по сохранению реки Амур – это в том числе и про рыбу, и про биологическое разнообразие, и про борьбу с браконьерами, и про установление нормальных правил для людей, включая коренные малочисленные народы, — отметил Дегтярев, говоря о тематике форума. — Мы хотим пригласить со всего Дальнего Востока и ученых, и рыбаков, и тех, кто занимается разведением рыбы, и поговорить по-честному: что нужно сделать для того, чтобы отрасль жила, чтобы Амур жил, чтобы стадо нашей рыбы сохранялось и все были довольны.

Он отметил, что «принцип “все – всем” не работает», что если и дальше продолжать «ловить рыбу, давая преференции одним, зажимая других, — в Амуре рыбы не останется».

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