Восьмилетний мальчик попал под колеса учебного авто в Хабаровском крае

Восьмилетний мальчик попал под колёса учебного авто в Хабаровском крае Фото: Прокуратура Хабаровского края

Под колеса учебного авто в Комсомольске-на-Амуре попал восьмилетний ребенок. Все произошло, когда за рулем машины сидел учащийся автошколы.

ЧП случилось около пяти часов вечера 23 июня на пересечении улиц Красногвардейской и Пионерской. Ребенок выжил, но был доставлен в больницу с различными травмами. Теперь прокуратуре предстоит выяснить, почему инструктор не предотвратил ДТП.

— Организована проверка, в ходе которой будет дана оценка деятельности должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и исполнению законодательства при подготовке водителей в автошколе, — сообщили в региональном надзорном ведомстве.

В ведомстве отметили, что при наличии оснований, будут приняты соответствующие меры.

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