Почти полкилограмма наркотиков нашли у «закладчиков» сотрудники ФСБ в Хабаровске

Крупных «закладчиков» задержали в Хабаровске
Фото: Пограничное управление ФСБ по Хабаровскому краю и ЕАО
Почти полкилограмма «синтетики» обнаружили сотрудники УФСБ по Хабаровскому краю в ходе спецоперации. Они задержали двух курьеров, которые продавали наркотики через интернет. Обоих брали с поличным.
Сотрудники службы провели контрольную закупку. У одного из мужчин в момент «закладки» было при себе 100 грамм N-метилэфедрона, а при обыске в его квартире были найдены еще 350 граммов.
«В ходе дальнейших оперативно-следственных действий сотрудниками УФСБ также был установлен и задержан с поличным один из курьеров, прибывших к месту так называемой “закладки”. В последующем уголовные дела были объединены в одно производство», сообщили в пресс-службе УФСБ Хабаровского края.
Первому задержанному уже вынесен приговор. Он отправится в колонию строгого режима на 4 года и 1 месяц. Материалы в отношение второго фигуранта уголовного дела находятся на рассмотрении в суде.
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