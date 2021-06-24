Лже-сотрудница банка обокрала доверчивую пенсионерку на 895 тысяч рублей в Комсомольске

Перепуганная женщина положилась на «специалиста» и выполнила все ее указания Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В комсомольскую полицию обратилась 66-летняя женщина с бедой: у нее украли целое состояние. Пенсионерке позвонила лже-сотрудница службы безопасности банка с неприятными новостями: «С вашего счета пытаются украсть деньги». Перепуганная женщина положилась на «специалиста» и выполнила все ее указания.

Мошенница убедила женщину, что нужно перевести ее капитал на якобы безопасный счет - так их деньги не украдут. Когда пенсионерка совершила последнюю транзакцию, лже-сотрудница просто перестала отвечать. Тогда комсомольчанка поняла, что стала жертвой мошенников

- Возбуждено уголовное дело статье «Мошенничество». В настоящее время полицейские предпринимают меры по розыску лиц, которые причастны к совершению этого преступления, - сообщают в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Запомните: не прислушивайтесь к похожим лже-специалистам и не доверяйте свои деньги чужим людям.

Кристина СМЫЧКОВА