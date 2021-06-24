Из Хабаровска в Турцию вылетел первый рейс этого лета
Фото: Антон ПИКУС
24 июня хабаровские туристы улетели на отдых в Анталью. На борту первого этим летом рейса отправились в Турцию свыше 120 человек.
Перелет проходил с посадкой в Ростове-на-Дону, но уже в ближайшее время рейсы снова должны стать прямыми.
— Ожидается, что с 6 июля выполнение прямых рейсов Хабаровск – Анталья начнет осуществлять авиакомпания Nordwind совместно с туроператором Pegas Touristik. Запланировано выполнение рейсов один раз в две недели, по вторникам, на воздушном судне Boeing 777-200, — сообщили в пресс-службе аэропорта.
Всем желающим отдохнуть под турецким солнцем необходимо помнить, что для не переболевших коронавирусной инфекцией и невакцинированных туристов потребуется справка с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до прибытия на курорт.
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