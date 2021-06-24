В Хабаровском крае хотят побить прошлогодний рекорд по урожаю картофеля Фото: Ксения ТУРТЫГИНА

100 тысяч тонн картофеля. Именно такой урожай ожидается в этом году в Хабаровском крае. Власти региона отмечают, что это позволит почти полностью покрыть потребности жителей.

Для сравнения, год назад было собрано 85 тонн, но людям нужно больше: около 150.

— В этом году мы должны закрыть потребность собственным урожаем на 66%. Производством картофеля у нас занимаются 16 сельскохозяйственных организаций и 84 крестьянско-фермерских хозяйства, — рассказал заместитель министра — начальник управления по развитию агропромышленного комплекса и племенной работы Сергей Васильев.

Недостающий объем картофеля, как пояснили в краевом минсельхозе, будет докупаться в других регионах, а также за рубежом, в зависимости от предложенной цены.

Васильев отметил, что выход на высокие показатели стал доступен благодаря государственной поддержке: аграрии получат субсидии, возмещающие затраты на семена, горюче-смазочные материалы, минеральные удобрения, запасные части и ремонт техники. А при покупке элитных семян компенсируется до 100% их стоимости. В этом году на субсидии по элитному семеноводству запланировано направить 13,7 миллионов рублей.

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