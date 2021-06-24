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Общество24 июня 2021 10:01

Ремонт участка трассы А-376 в районе Вятского завершат досрочно

Объект планируют сдать в августе 2021 года
Источник:kp.ru
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В этом году будет отремонтировано 42 километра трассы. Фото: Росавтодор

В этом году будет отремонтировано 42 километра трассы. Фото: Росавтодор

Дорожники на три месяца раньше планируют завершить ремонт на федеральной трассе А-376 «Хабаровск - Лидога - Ванино - Комсомольск-на-Амуре». Сейчас работа кипит на участке в районе села Вятское (63 – 74 километр). Об этом сообщили в пресс-службе Росавтодора.

На 11-километровом участке дорожники устраивают верхний слой покрытия по основанию, уложенному методом холодной регенерации. Эта технология не позволяет появляться трещинам и колейности.

- Автобусные остановки, пешеходные перехода и тротуары будут оборудованы автономной системой освещения на солнечных батареях. Это заложено в проекте, - добавили в ведомстве.

В этом году будет отремонтировано 42 километра трассы. Работы завершаются на участке 118 – 122 километр (село Маяк). Скоро здесь появятся автономные осветительные системы.

Ольга КОНОВАЛЕНКО