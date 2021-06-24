Олимпийские сборные подготовят в Хабаровске Фото: Правительство Хабаровского края

На заключительные тренировки в Хабаровск со всей страны приедут участники сборных на Олимпийские игры по маунтинбайку, велоспорту BMX, фехтованию, прыжкам на батуте, прыжкам в воду, и баскетболу 3х3. Занятия пройдут на трех крупных объектах, таких как физкультурно-тренировочный комплекс «Юность», «Заимка» и стадион им. Ленина.

- Первыми приедут фехтовальщики. Мы ждем их уже в начале июля. Это самая многочисленная сборная. Всего в Хабаровск приедут более 150 спортсменов, - сообщили в пресс-службе правительства Хабаровского края.

В свою очередь чиновники оценили степень готовности спортобъектов. Многие из них требуют срочного ремонта. Смету и план ремонта подготовят для рассмотрения Михаилу Дегтряеву, врио губернатора Хабаровского края.

Напомним, Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.

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