Экосистема Россельхозбанка Свое Фермерство получила Премию CIPR DIGITAL 2021. Фото: АО «Россельхозбанк».

Премия за самые выдающиеся достижения в цифровой сфере присуждалась впервые в рамках конференции ЦИПР в 11 номинациях.

Целью премии является популяризация в России проектов и разработок для реализации задачи по цифровой трансформации экономики страны. Получить награду смогли компании и представители индустрии, показавшие значительные результаты и технологичные проекты в области цифровой трансформации.

Финальный этап голосования прошел с 17 по 21 июня 2021 года в формате народного онлайн-голосования. Награждение победителей прошло в Нижнем Новгороде 23 июня 2021 года, в первый день конференции ЦИПР.

- В 2020 году растущие требования клиентов к цифровизации сервисов, скорости и качеству получаемых услуг стали одним из главных драйверов развития нашего банка. Мы запустили экосистему Свое Фермерство в конце прошлого года, и уже сейчас она обеспечивает фермерам доступ ко всем необходимым ресурсам и технологиям для развития бизнеса. Экосистема позволяет компаниям малого и среднего бизнеса сосредоточить свои усилия на производстве продукции и получить в удобном цифровом формате необходимые технологические решения, такие, как агрегатор товаров для с/х производителей, онлайн-сервисы поддержки бизнеса, агросервисы, повышающие эффективность работы фермерского хозяйства, информационные и цифровые банковским сервисы, - рассказала Елена Батурова, директор Центра развития финансовых технологий РСХБ.

Проект Свое Фермерство представляет собой единое цифровое пространство для фермеров, поставщиков и провайдеров услуг в сфере сельского хозяйства. Экосистема включает в себя крупнейший маркетплейс сельскохозяйственных товаров, агрегатор вакансий и резюме в отрасли АПК, инструменты и сервисы для ведения агробизнеса, а также предлагает финансовые услуги фермерам. Платформа помогает пользователям улучшить клиентский опыт и снижает издержки предприятий малого и среднего бизнеса на цифровые инновации, делая эффективными бизнес-процессы и повышая конкурентоспособность.

Фермеры получают все необходимые продукты и услуги в рамках своего аккаунта на платформе без использования внешних ресурсов, экономя свое время и силы как пользователи. Объединение всех участников процесса в рамках единой площадки существенно упростило процесс выбора поставщиков и провайдеров услуг и сделало его более комфортным. Все партнеры экосистемы проходят тщательный процесс отбора и проверки на предмет надежности и безопасности.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.