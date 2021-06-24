В Хабаровске сдали долгострой на Вахова Фото: Правительство Хабаровского края

Жилой комплекс на улице Вахова наконец-то сдан в эксплуатацию. С 2016 года строительство встало на несколько лет. И только сейчас силами краевого правительства и нового застройщика в июле в дом смогут заехать жильцы. Ранее объектом занималась компания ФГУП «ГВСУ №6», правопреемник известного в регионе «Дальспецстроя». Компания считается банкротом с середины 2017 года.

- В доме создано 244 квартиры. Всего жилая площадь составляет 17 тысяч квадратов, - добавили в пресс-службе краевого правительства.

Кроме того, строительство жилого дома на улице Павла Морозова, которое также начала компания «ГВСУ № 6», сейчас заканчивает новый застройщик. Сейчас дом на 256 квартир готов на 60%. Его планируют сдать в начале 2022 года.

Еще один объект в микрорайоне «Строитель» пока находится в подвешенном состоянии из-за проведения конкурса, так же из-за банкротства предыдущей стройкомпании.

– В этих домах нет обманутых дольщиков, так как руководством «ГВСУ №6» перед продажей домов всем дольщикам были предложены квартиры в практически завершенных многоэтажках. Перед нами стоит задача – завершить работы на всех проблемных участках. Сейчас в крае 38 таких объектов, в том числе 4 по линии «ГВСУ № 6, – рассказал Алексей Назаренко, начальник управления жилищного строительства краевого минстроя.

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