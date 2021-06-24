«Социальное такси» довезет пенсионеров и инвалидов до больницы по льготной цене в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

Служба «Социальное такси» предоставляет комфортные поездки для пенсионеров и инвалидов-колясочников. Тех, кому сложно передвигаться по городу самим, отвезут в больницу, аптеку и другие соцучреждения. Об это сообщает пресс-служба правительства региона.

Сами автомобили оснащены специальным оборудованием, которое облегчает передвижение по городу для людей с проблемным здоровьем. Использовать этот автотранспорт могут местные жители Хабаровска и Комсомольск-на-Амуре, а также люди, находящиеся в Николаевском, Амурском, Ванинском, Хабаровском и Нанайском районах.

- Услуга предоставляется по льготной цене: средний тариф по краю - 184,5 рубля в час. Расчет идет за фактически потраченное на поездку время. Так, при средней стоимости минуты 3,07 рубля за 10-ти минутный проезд до дверей соцучреждения гражданин заплатит чуть больше 30 рублей, - отметили в ведомстве.

Напомним, что за прошлый год «Социальным такси» воспользовались более 13 тысяч раз. Поездки совершили приблизительно 1 480 человек.

Узнать о тарифах можно по телефонам:

-Амурский район - (42142) 2-89-85, 8 (914) 313 06 91;

-Хабаровск, Хабаровский район - (4212) 73-80-04, (4212) 93-89-94;

-Комсомольск-на-Амуре - (4217) 55-76-44, (984)178-46-67;

-Ванинский район - (42137) 7-04-36;

-Николаевский район - (42135) 22-49-5;

-район имени Лазо - (42154) 24-3-78;

-Нанайский район - (42156) 4-19-20.

Кристина СМЫЧКОВА