Седьмым кандидатом на пост губернатора Хабаровского края стал бизнесмен. Фото: Избирательная комиссия Хабаровского края.

В краевой избирком 24 июня поступило заявление и пакет документов от седьмого кандидата на пост губернатора Хабаровского края. Им стал Мамедов Бабек Юсиф оглы. Об этом сообщила пресс-служба краевой избирательной комиссии.

- Кандидат выдвинут краевым отделением Всероссийской политической партии «Родина» в Хабаровском крае. После принятия документов, кандидату выдано разрешение на открытие специального избирательного счета, - говорится в сообщении.

Согласно данным из открытых источников Бабек Мамедов – хабаровский предприниматель в сфере туризма и общественного питания.

Процедура регистрации кандидатов на выборы на пост губернатора Хабаровского края началась 16 июня. Принимать заявки будут до 16 июля. Участвовать в выборах смогут только представители политических партий.

На сегодняшний день документы уже подали семь кандидатов, среди них: Микаел Багдасарян (Российская экологическая партия «Зеленые»), Марина Ким («Справедливая Россия -Патриоты - За правду»), Михаил Дегтярев (ЛДПР), Владимир Парфенов («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), Петр Перевезенцев (КПРФ), Владимир Чернышов («Новые люди») и Бабек Мамедов («Родина»).

Выборы губернатора Хабаровского края и довыборы в местный парламент пройдут 19 сентября 2021 года.

Необходимость досрочно выбирать главу региона возникла после ареста прежнего губернатора Сергея Фургала. Его задержали 9 июля 2020 года в Хабаровске и обвиняют в организации убийства и покушении на убийство. 20 июля 2020 года обвиняемого отстранили от должности, и на пост временно исполняющего обязанности губернатора региона назначили Михаила Дегтярева. Оба политика являются выходцами из партии ЛДПР.