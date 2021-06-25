Погода 25 июня: в Хабаровске тепло и дождливо

Опасных метеоявлений не прогнозируются Фото: Ольга МОРОЗОВА

25 июня на всей территории Хабаровского края ожидаются кратковременные дожди. Опасных метеоявлений не прогнозируются. Об этом рассказали в пресс-службе главка МЧС РФ по Хабаровскому краю.

В Хабаровске днем столбик термометра поднимется до +28 градусов, а ночью до +17 градусов. Ветер юго-западный будет дуть со скоростью 4-12 метров в секунду.

На юге региона будет еще теплее. Днем от 27 до 32 градусов выше нуля. Ночью похолодает до +19. Порывы юго-западного ветра будут достигать 12 метров в секунду.

Тепло будет и в центральных районах края. Там днем от +21 до +32 градусов. Ночью местами от +8 до +19 градусов. Возможна гроза. Ветер юго-западный 4-13 метров в секунду.

На севере региона также ожидаются грозы. Днем от +10 до +25 градусов. Ночью от +5 градусов. Ветер различных направлений будет дуть от 2 до 12 метров в секунду.