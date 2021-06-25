Еще семь школьников получат деньги за 100 баллов на ЕГЭ в Хабаровском крае

Пока в регионе на 100 баллов ЕГЭ сдали 29 человек Фото: Правительство Хабаровского края

На семь 100-балльников ЕГЭ стало больше в Хабаровском крае. Максимальный результат выпускники показали по физике и истории. Ученица комсомольской школы поставила своеобразный рекорд – набрала 100 баллов по русскому языку и истории.

– 100 баллов по физике в крае получил только один выпускник – из хабаровского Лицея инновационных технологий. По истории максимальных результатов смогли добиться ученики школ №№ 22, 27, 80, гимназии № 4. Также отличились выпускники гимназии №9 из Комсомольска и школы №80 из Монгохото, - рассказали в пресс-службе правительства Хабаровского края.

Выпускники, которые набрали от 95 баллов на ЕГЭ получат премии имени генерал-губернатора Н.И. Гродекова.

Узнать результаты экзаменов выпускники могут в личных кабинетах на официальном портале ЕГЭ, а также на Госуслугах. Апелляции принимаются 28 и 29 июня 2021 года.

Пока в регионе на 100 баллов ЕГЭ сдали 29 человек.