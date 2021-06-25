Банду перекупщиков с 250 килограммами черной икры задержали в Хабаровском крае

Уголовное дело возбуждено по статье «Незаконный оборот особо ценных водных биологических ресурсов…» Фото: СУ СК России по Хабаровскому краю

В мае 2020 года рядом с селом Константиновка оперативники остановили машину. Внутри неприметной на первый взгляд иномарки нашли настоящий запрещенный клад. Авто было набито черной икрой, водителя и пассажиров задержали.

Мужчины покупали деликатес у браконьеров в селе Софийск. Всего ОПГ приобрела 250 килограммов деликатеса. Часть из них была куплена у банды из четверых человек. Всего в деле оказалось шестеро подозреваемых, всех отправили в СИЗО.

- Уголовное дело возбуждено по статье «Незаконный оборот особо ценных водных биологических ресурсов…». Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем материалы переданы для утверждения обвинительного заключения и дальнейшего направления в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

Максимальное наказание – от пяти до восьми лет колонии.