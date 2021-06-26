Погода 26 июня: в Хабаровске пасмурно, возможно пройдет дождь Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

В субботу, 26 июня Хабаровск встретит духотой. Днем в городе высокая температура, до +28 градусов, но небо хмурое и пасмурное. в течение дня возможны кратковременные дожди. Что касается ветра, то он особенно не спасет от мошек и влажности, скорость его будет сегодня от 6 до 13 метров в секунду. направление – северо-восточное. об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

- В южных районах региона кое-где тоже возможны кратковременные дожди, температура ночью от +15 до +20, а днем от +26 до +31, ветер юго-западный, от 5 до 10 метров в секунду, - добавили в МЧС.

Центральные и северные районы региона также как вся остальная часть Хабаровского края, сегодня ожидают кратковременные дожди. Местами прогремят грозы, засверкают молнии, пройдут даже ливни – в центре края, например. Здесь температурный фон 26 июня колеблется на отметках +14 - +19 градусов тепла. Север может прогреться до =23 градусов.

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