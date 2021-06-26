На Магаданскую область обрушился крупный град, сильный ливень, гром и молнии Фото: Скриншот с видео

В Магаданской области сегодня наступил, кажется, апокалипсис. За каких-то полчаса в поселке Хасын прошел довольно крупный град, отгремел гром и просверкала молния. Завершилось явление сильным ливнем, который настиг несколько населенных пунктов и областную столицу.

Социальные сети облетел видео-ролик одного из очевидцев необычного явления. Оператор эмоционально рассказывает, что сегодня, 26 июня у них идет град, а затем набирает несколько крупных ледышек в ладонь и демонстрирует перед камерой.

По прогнозам синоптиков, в Магадане ухудшение погоды ожидается лишь завтра, 27 июня, однако дождь накрыл областную столицу уже сегодня.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook;

- Telegram.