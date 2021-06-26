Провериться на ВИЧ анонимно можно на набережной Хабаровска. Фото: Центр по борьбе со СПИД Фото: Социальные сети

В Хабаровске на набережной сегодня, 26 июня можно проверить на наличие ВИЧ-инфекции. С пяти до семи вечера специалисты КГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» совместно с ХКО Российского Красного Креста проведут экспресс-тестирование анонимно для всех желающих. Об этом сообщили в Центре по борьбе со СПИД.

- С помощью экспресс-тестов по слюне любой может проверить свой статус по ВИЧ, прогуливаясь с семьей или друзьями субботним вечером, - пишет на своей официальной странице в социальной сети Instagram Центр по борьбе со СПИД.

помимо самого тестирования организаторы расскажут, как проводить профилактику заболевания ВИЧ и других инфекций.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook;

- Telegram.