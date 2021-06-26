Провериться на ВИЧ анонимно можно на набережной Хабаровска. Фото: Центр по борьбе со СПИД
Фото: Социальные сети
В Хабаровске на набережной сегодня, 26 июня можно проверить на наличие ВИЧ-инфекции. С пяти до семи вечера специалисты КГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» совместно с ХКО Российского Красного Креста проведут экспресс-тестирование анонимно для всех желающих. Об этом сообщили в Центре по борьбе со СПИД.
- С помощью экспресс-тестов по слюне любой может проверить свой статус по ВИЧ, прогуливаясь с семьей или друзьями субботним вечером, - пишет на своей официальной странице в социальной сети Instagram Центр по борьбе со СПИД.
помимо самого тестирования организаторы расскажут, как проводить профилактику заболевания ВИЧ и других инфекций.
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