Будут ли продавать алкоголь на День молодежи в Хабаровском крае в 2021 году Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

День молодежи в 2021 году выпал на выходной день – воскресенье, 27 июня, публикуем будут ли в этот день продавать алкоголь в Хабаровском крае в магазинах в розницу, и в заведениях.

Краевой закон гласит, что продажа алкогольных напитков в определенные даты в регионе запрещена. так, в розничных магазинах, супер- и гипермаркетах, и в специализированных торговых точках купить алкогольные напитки будет невозможно.

Что касается заведений общественного питания, кафе, ресторанов, баров и клубов, то здесь ограничений на продажу нет. Однако, стоит напомнить, что продажа спиртного лицам, не достигшим совершеннолетия, запрещена, а нарушение карается законом.

Магазины и масс-маркеты за нарушение закона будут подвержены наказанию в виде штрафа, размеры которого могут достигать 300 тысяч рублей. Запрет касается не только Дня молодежи, но и 1 сентября и 1 июня.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook;

- Telegram.