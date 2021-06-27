Коронавирус в Хабаровске: увеличилось число пациентов на аппаратах ИВЛ Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

В Хабаровском крае продолжает стремительно расти число новых случаев заболевания коронавирусом. Только за минувшие сутки, по данным регионального минздрава, в регионе положительные результаты тестов на ковид были получены 166 людьми.

Наибольшее число заболевших выявлено в Хабаровске (81). В Комсомольске-на-Амуре инфицированы еще 26 жителей. В Хабаровском районе — 22, в Лазо — 16, в Ульчском — 15, в Вяземском — 5 и 1 в Амурском.

83 пациента выздоровели, 21 находятся в тяжелом состоянии, и 19 из них под аппаратами ИВЛ. Четыре человека за сутки скончались.

В Хабаровском крае развернуто 1146 коек. Стационары могут принять еще 234 пациента.

КОНКРЕТНО

Всего с начала пандемии в регионе были выявлены 54 739 случаев COVID-19. Выздоровели 52 049 пациентов. 2218 находится на лечении: 912

в стационаре, амбулаторно 1306. Погибли 472 человека.

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