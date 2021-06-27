Погода 27 июня: в Хабаровске возможен дождь Фото: Михаил ФРОЛОВ

27 июня жителям Хабаровского края, выходя из дома, стоит захватить с собой зонтики. По данным регионального главка МЧС, в воскресенье возможны кратковременные дожди.

в Хабаровске днем ожидается от +28 до +30 градусов, а ночью от +17 до +19 градусов. Ветер юго-западный будет дуть со скоростью от 6 до 11 метров в секунду.

На юге края днем до 31 градуса тепла, ночью от +17 до +19. Порывы теплого южного ветра 6 — 11 метров в секунду.

В центральных районах днем воздух прогреется от +16 до +24 градусов, ночью от +14 до +16 градусов. Ветер северный от 5 до 10 метров в секунду.

На севере региона днем 10 — 20 градусов выше ноля, ночью от 5 до 12 градусов тепла. Ветер северо-восточный 5 — 10 метров в секунду.

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