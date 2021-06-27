Тренд на скручивание колпачков с колес авто добрался до Хабаровска
Фото: Социальные сети
Новый тренд в TikTok среди школьников добрался до Хабаровска: дети скручивают колпачки с колес машин. Они выкладывают фото и видео «улова» в соцсети. И пока ребятня проверяет, кто снимет больше люксовых и ярких ниппелей, их родителям грозит наказание.
Коротких роликов в TikTok с хештегом #колпачки можно найти сотни. Отметим, что на технические характеристики машины отсутствие колпачков никак не влияет — они лишь защищают от грязи. И все же, цены на них разнятся. А значит, четыре колпачка премиум-класса могут по своей стоимости потянуть на статью о мелком хищении.
— Подростки старше 16 лет могут быть привлечены к ответственности по статье о мелком хищении и им грозит штраф в размере до пятикратной стоимости похищенного имущества, но не менее одной тысячи рублей. А если попадется ребенок младшего возраста, то ответственность будут нести родители, — пояснила «КП» юрист Софья Самсонова.
Что касается мам и пап, то им придется отвечать за ненадлежащее воспитание юного тиктокера. Сумма штрафа символическая: от 100 до 500 рублей, но все же.
Судя по комментариям автовладельцев в городских пабликах, передавать полицейским они воришек не собираются, если вдруг удастся их поймать. Некоторые даже вспоминают, как и сами так развлекались в детстве. Но все же, автолюбители не против «надрать уши» начинающим блогерам.
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