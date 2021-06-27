Магаданские спасатели эвакуировали пострадавшего моряка с рыболовецкого судна Фото: пресс-служба Магаданского филиала Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

Магаданские спасатели сегодня, 27 июня, эвакуировали одного из членов команды с рыболовецкого судна «Соверен». Боцман пострадал во время выполнения своих рабочих обязанностей. Мужчина повредил ногу и не мог самостоятельно передвигаться.

Экипаж сразу же принял решение отправиться в порт, чтобы как можно быстрее доставить пострадавшего к врачу, а также связались сотрудниками МЧС. Те на катере двинулись им на встречу.

— При помощи вертолетных складных носилок спасатели аккуратно произвели эвакуацию мужчины на борт катера, после чего оперативно доставили его в порт Магадана и передали специалистам скорой помощи, — сообщили в пресс-службе Магаданского филиала Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

Как сообщили в ведомстве, сейчас мужчина находится в больнице, его состояние оценивается как удовлетворительное.

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