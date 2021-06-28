В Хабаровске 23 пациента с коронавирусом в тяжелом состоянии
Фото: Александр БОЙКО
В минздраве Хабаровского края озвучили свежие данные об эпидемиологической обстановке. За сутки в регионе заболели ковидом 182 человека.
По данным ведомства, в тяжелом состоянии сейчас находятся 23 пациента. 20 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Три человека скончались. 78 успешно завершили лечение.
Больше всего новых заболевших, по состоянию на 27 июня, насчитывается в столице региона (129). В Охотском районе положительные результаты тестов на коронавирус оказались у 39 человек, в Верхнебуреинском у 11, в Нанайском у двух и один новый случай зафиксирован в Комсомольске-на-Амуре.
Всего с начала пандемии в крае зарегистрировано 54 921 случай COVID-19, выздоровели 52 127 человек, 2 319 находится на лечении (из них 931 в стационаре, а 1388 амбулаторно).
150 393 жителя края уже вакцинированы. Из них оба компонента препарата поставили себе 117 219 человек
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