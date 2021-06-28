Дефицита не будет: в Хабаровск из Москвы доставили крупную партию «Спутника V» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

27 июня в Хабаровский край из Москвы поступила обещанная минздравом региона партия вакцины «Спутник V». 15 тысяч ампул были переданы в Краевую клиническую больницу №1 им. Сергеева.

— Специалисты готовят вакцину к распределению по медицинским организациям края. Стоит задача уже сегодня утром возобновить вакцинацию населения в поликлиниках и мобильных пунктах, расположенных в торговом центре «Броско Молл», бизнес-центре «Пушкинский» и спорткомплексе «Арена Ерофей», — сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

Сегодня ожидается еще одна крупная поставка препарата в Хабаровский край: 50 тысяч ампул «Спутника V». Это позволит обеспечить всех желающих вакциной.

Активно в выходные дни кампания проходила в районах края. Спрос врачи отмечают во всех прививочных пунктах. Поэтому предполагается, что при необходимости, они перейдут на круглосуточный режим, чтобы прививку мог сделать любой желающий.

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