Автобус сбил пенсионерку в Хабаровске Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

В Хабаровске ранним утром 27 июня автобус сбил пенсионерку. Пострадавшая была доставлена в больницу.

Все произошло около семи часов утра на улице Панфиловцев. 76-летняя женщина переходила дорогу на пешеходном переходе, однако водитель автобуса ее не стал пропускать.

— За рулем автобуса находился мужчина 1983 года рождения. Опыт его вождения составляет 17 лет. Тест на алкоголь показал, что он был трезв, — сообщили в пресс-службе ГИБДД Хабаровска.

Пострадавшей женщине повезло отделаться легким испугом. Врачи диагностировали у нее ушиб лобной области. Лечение она будет проходить дома.

Всего за сутки, по данным дорожного ведомства, в Хабаровске пострадали три пешехода. Среди них один ребенок.

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