Автобус сбил пенсионерку в Хабаровске
Фото: УГИБДД по г.Хабаровску
В Хабаровске ранним утром 27 июня автобус сбил пенсионерку. Пострадавшая была доставлена в больницу.
Все произошло около семи часов утра на улице Панфиловцев. 76-летняя женщина переходила дорогу на пешеходном переходе, однако водитель автобуса ее не стал пропускать.
— За рулем автобуса находился мужчина 1983 года рождения. Опыт его вождения составляет 17 лет. Тест на алкоголь показал, что он был трезв, — сообщили в пресс-службе ГИБДД Хабаровска.
Пострадавшей женщине повезло отделаться легким испугом. Врачи диагностировали у нее ушиб лобной области. Лечение она будет проходить дома.
Всего за сутки, по данным дорожного ведомства, в Хабаровске пострадали три пешехода. Среди них один ребенок.
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