Жителю Хабаровского края пришлось через суд добиваться получения жилья
Фото: Ольга КИВА
Жителю Николаевска-на-Амуре пришлось через суд выбивать себе новое жилье. Деревянный домишко, в котором он жил, был признан аварийным и подлежал сносу, но чиновники не спешили переселять мужчину в другое место.
Ситуация изменилась после того, как в дело вмешалась городская прокуратура. Сотрудники ведомства осмотрели дом, изучили всю документацию и подтвердили, что дальше оставаться жить в аварийной постройке попросту небезопасно.
— В целях восстановления нарушенных прав заявителя городским прокурором в суд направлено исковое заявление с требованием обязать администрацию района предоставить во внеочередном порядке по договору социального найма на территории Николаевска-на-Амуре благоустроенное жилое помещение, отвечающее установленным требованиям, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.
Суд удовлетворил требование надзорного органа. В июне городские власти предоставили мужчине двухкомнатную квартиру.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru
Наши соцсети:
- Instagram;
- ВКонтакте;