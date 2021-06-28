Жителю Хабаровского края пришлось через суд добиваться получения жилья Фото: Ольга КИВА

Жителю Николаевска-на-Амуре пришлось через суд выбивать себе новое жилье. Деревянный домишко, в котором он жил, был признан аварийным и подлежал сносу, но чиновники не спешили переселять мужчину в другое место.

Ситуация изменилась после того, как в дело вмешалась городская прокуратура. Сотрудники ведомства осмотрели дом, изучили всю документацию и подтвердили, что дальше оставаться жить в аварийной постройке попросту небезопасно.

— В целях восстановления нарушенных прав заявителя городским прокурором в суд направлено исковое заявление с требованием обязать администрацию района предоставить во внеочередном порядке по договору социального найма на территории Николаевска-на-Амуре благоустроенное жилое помещение, отвечающее установленным требованиям, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

Суд удовлетворил требование надзорного органа. В июне городские власти предоставили мужчине двухкомнатную квартиру.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.