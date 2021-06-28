Восьмилетний мальчик выскочил под колеса иномарки в Хабаровске Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

В Хабаровске во дворе одного из жилых домов иномарка сбила школьника. Восьмилетний мальчишка внезапно выскочил под колеса авто.

ДТП произошло около восьми часов вечера 27 июня на Тихоокеанской улице. Девушка за рулем машины не успела вовремя среагировать, когда ребенок выбежал из-за припаркованного рядом автомобиля.

— У пешехода 2013 года рождения диагностирована рваная рана голеностопного сустава. Лечение он будет проходить амбулаторно, — сообщили в пресс-службе ГИБДД Хабаровска.

Мальчику повезло, что «Хонда» двигалась на небольшой скорости. Только это позволило избежать более серьезных травм.

Девушке-водителю же теперь грозит ответственность как за наезд на пешехода, так и за отсутствие страховки.

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