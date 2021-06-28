«Руки не поднимались»: пловец из Хабаровска выиграл марафон в Амурском заливе Фото: предоставлено организаторами

Пловец из Хабаровска Илья Блажков стал первым в марафонском заплыве через Амурский залив, который состоялся во Владивостоке. 17-летний спортсмен показал лучшее время на дистанции в 12 километров.

Он сделал то, что для подавляющего большинства людей просто нереально. Парень без остановки плыл в течение 3 часов 15 минут в воде, температура которой составляла всего 18 градусов.

— Последние шесть километров думал о том, когда это всё закончится. Руки не поднимались, но сойти с дистанции не хотел. Ранее переплывал Амур, но расстояние было куда меньше — всего пять километров. Мне хотелось чего-то большего: наверное, доказать себе, что я многое могу, — сказал Илья.

По словам парня, плыть было тяжело, потому что было сильное течение и волны. К тому же, в окрестностях Владивостока стоял туман, который ухудшал видимость. Море тоже волновалось и, как итог, из 62 спортсменов половина сошла с дистанции.

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