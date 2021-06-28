Резчик по дереву из Хабаровского края стал лучшим в России

Лучшим в номинации «Резьба по дереву» стал Вячеслав Бельды из Амурска
Фото: Правительство Хабаровского края
В Благовещенске прошел IV Всероссийский конкурс народных мастеров «Дальний Восток мастеровой», который состоялся в рамках фестиваля «Российско-китайская ярмарка культуры и искусства». Лучшим в номинации «Резьба по дереву» стал Вячеслав Бельды из Амурска.
В течение двух дней ремесленники из разных уголков страны обменивались опытом, а также посетили мастер-классы от признанных мастеров из Москвы, Санкт-Петербурга и Барнаула.
Помимо Вячеслава Бельды регион на фестивале также представляли ведущие коллективы и солисты Русского оркестра краевой филармонии, фолк-фьюжн проекта «Красные бусы», краевого музыкального театра, музея имени Гродекова и Дальневосточной государственной научной библиотеки.
— Российско-китайская ярмарка культуры и искусства проводится уже много лет и традиционно вызывает огромный интерес. Соседство дальневосточных регионов с КНР — это не только возможность ближе узнать культуру и обычаи этой страны, познакомить жителей Китая с нашими творческими успехами, но и огромная ответственность за сохранение и развитие дружбы между нашими странами, укрепление культурных связей, — отметил министр культуры края Юрий Ермошкин.
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