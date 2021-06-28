Предприятия в Хабаровском крае экономически восстановились после локдауна Фото: Законодательная дума Хабаровского края

Худшие прогнозы относительно экономической ситуации в Хабаровском крае не оправдались. К такому выводу пришли в Законодательной Думе Хабаровского края. На прошедшей конференции специалисты из разных отраслей озвучили свою оценку текущей ситуации для бизнеса в регионе.

Во встрече приняли участие депутаты, члены молодежной общественной палаты при Думе, представители правительства края, консульства Японии, образовательных учреждений и научного сообщества.

— Заместитель председателя правительства Хабаровского края Виктор Калашников отметил, что худшие прогнозы министерства экономического развития региона не оправдались. В прошлом году пандемия нанесла серьезный удар по предприятиям малого и среднего бизнеса в сфере услуг, пассажирского транспорта и туризма. Благодаря принятым мерам органов исполнительной и законодательной власти предприятия смогли восстановиться после локдауна, — сообщили в пресс-службе Законодательной Думы Хабаровского края.

По его словам, удержаться бизнесменам на плаву помогли льготные кредиты всего под 2 процента для сохранения занятости, субсидии на выплату минимальной зарплаты и другие компенсационные меры.

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