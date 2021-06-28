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Общество28 июня 2021 8:25

Россельхозбанк предоставит возможность приобретения залогового сельхозимущества на площадке Свое Фермерство

Залоговое имущество стало доступно для покупки на площадке Свое Фермерство
Татьяна ЦВЕНГЕР
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Россельхозбанк предоставит возможность приобретения залогового сельхозимущества на площадке Свое Фермерство. Фото: АО «Россельхозбанк».

Россельхозбанк предоставит возможность приобретения залогового сельхозимущества на площадке Свое Фермерство. Фото: АО «Россельхозбанк».

В постоянно пополняющемся каталоге уже сегодня представлено более тысячи предложений сельхозтехники и залогового оборудования по ценам ниже рыночных. А грамотное сопровождение и консультирование поможет оставаться уверенными в безопасности сделки.

Новая опция, доступная в экосистеме Свое Фермерство - приобретение залогового имущества - позволит пользователям покупать комбайны, тракторы, сеялки, косилки, посевные комплексы, системы орошения и другое сельхозоборудование со значительным дисконтом.

Ознакомиться с полным перечнем залогового имущества можно на сайте Свое Фермерство в разделе каталога «Залоговое имущество». В каталоге – только подходящее для нужд агробизнеса имущество. Здесь представлено свыше 900 предложений залоговой техники и более 130 предложений залогового оборудования. На текущий момент в каталоге представлено оборудование и техника из 46 регионов России. Пользователям доступен поиск имущества по производителю, стране изготовителя, а также настройки приемлемого ценового диапазона.

- В залоговом имуществе зачастую встречаются и автомобили, и помещения, однако в экосистему Свое Фермерство мы интегрировали только те предложения, которые могут быть актуальны фермерским хозяйствам и предприятиям АПК с точки зрения развития бизнеса - это, главным образом, с/х техника и оборудование. Наша задача, как фермерской экосистемы, состоит в том, чтобы любое фермерское хозяйство могло получить весь комплекс сервисов и услуг, необходимых для развития агробизнеса на одной платформе, а приобретение залогового имущество для целей агробизнеса – это как раз одна из таких услуг. Мы же сделали ее максимально простой и доступной для фермеров и предприятий АПК, — рассказала Елена Батурова, директор Центра развития финансовых технологий РСХБ.

Преимущество залогового имущества, в частности техники, прежде всего в его цене, часто залоговую технику можно приобрести даже дешевле, чем б/у. Так, популярный в хозяйстве трактор модели МТЗ 82 можно приобрести на платформе Свое Фермерство по цене от 330 000 р. через залоговое имущество, в то время как стоимость новой техники начинается от полутора миллиона рублей.

В разделе залогового имущества на сайте Свое Фермерство можно найти сельхозтехнику от таких лидеров производства, как Петербургский тракторный завод, Ростсельмаш, Минский тракторный завод, Брянсксельмаш, John Deere и другие. Ассортимент с точки зрения назначения техники тоже широкий: комбайны, тракторы, сеялки, косилки, посевные комплексы, системы орошения и многое другое.

Помимо техники на сайте большой выбор оборудования, в том числе производственного: производственные линии, станки, навесное оборудование.

На платформе Свое Фермерство представлено только то залоговое имущество, которое прошло тщательную юридическую проверку, а также сопровождается подробным описанием и контактами владельца. Оформить заявку на покупку залогового имущества можно непосредственно в каталоге товаров Свое Фермерство, выбрав интересующий вас объект в разделе «Залоговое имущество». После этого заявка попадает к продавцу, и оформление сделки продолжается в ходе прямой коммуникации между покупателем и продавцом. Если вопросы о деталях имущества все-таки возникнут, можно связаться с продавцом до оформления заявки на покупку, открыв контакты в карточке товара, либо на странице продавца.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.