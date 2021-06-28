159 миллионов из резервного фонда выделено на тушение пожаров в Хабаровском крае Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Хабаровском крае с начала пожароопасного сезона сгорели 64,5 гектара леса. Чтобы спецслужбы могли как можно скорее потушить огонь и не допустить возникновения новых крупных очагов, из резервного фонда страны было выделено 159 миллионов рублей.

Распоряжение об этом подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин после того, как врио губернатора края Михаил Дегтярев обратился к федеральным властям с просьбой о дополнительной поддержке.

— Обычно регион тушит природные пожары на собственные деньги, а по итогам года подает эти суммы к возмещению из федерального бюджета. В этом году, учитывая риски, было решено попросить финансирование заранее. Теперь эти средства будут направлены как на тушение пожаров, так и на организацию авиамониторинга. Именно раннее обнаружение очагов позволяет быстро локализовать и ликвидировать возгорания, — пояснил глава краевого комитета лесного хозяйства Вадим Сабуров.

Как отметили в региональном правительстве, в этом году площадь лесных пожаров в три раза ниже, чем в прошлом. В немалой степени этого удалось добиться благодаря раннему мониторингу очагов.

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