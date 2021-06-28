Будущие политики Хабаровска сделали свой «ШАГ»

Молодежная палата Хабаровска. Фото: https://vk.com/khv_omp

Проект назывался "Школа активного гражданина". Он был направлен на обучение подрастающего поколения будущих политикам основам функционирования городской власти. ШАГ" - это образовательный проект в форме лекционного и практического просвещения, предназначенный для всех, кто видит себя в качестве общественного и политического деятеля, хочет непосредственно участвовать в муниципальном управлении, в процессах преобразования и улучшения города Хабаровска.

- «ШАГ» реализовывался городской Молодежной палатой в течение нескольких месяцев и был посвящен организации местного самоуправления. Мероприятия проекта позволили молодёжи понять, как работают органы МСУ, какими полномочиями они обладают и тому подобное. Для участников проекта были проведены лекции, тренинги, мастер-классы, экскурсии. Все мероприятия вели начальники структурных подразделений администрации города, руководители предприятий, ученые и лидеры общественного мнения. Завершилась программа "Школы" вручением свидетельств о прохождении обучения. Уверен, что полученные участниками проекта знания обязательно пригодятся им как в учебе, так и в обычной жизни, - говорит председатель Молодежной палаты Хабаровска Сергей Грицик.

В День местного самоуправления состоялось заключительное занятие "Школы активного гражданина".

Финальное мероприятие проекта прошло в формате викторины "Своя игра". Учащиеся "Школы" разбились на команды и соревновались по знаниям в сфере местного самоуправления. Вопросы викторины были поделены на несколько блоков: нормативно-правовое регулирование МСУ, вопросы местного значения, органы МСУ города Хабаровска и история МСУ в России. Все вопросы были составлены на основе информации, которую доводили до слушателей "Школы" лекторы проекта. Участников викторины приветствовал депутат Хабаровской городской Думы С.В. Бочкарев.

По итогам викторины сделан вывод об успешном освоении программы "Школы" слушателями проекта.

«ШАГ» - это образовательный проект в форме лекционного и практического просвещения, предназначенный для всех, кто видит себя в качестве общественного и политического деятеля, хочет непосредственно участвовать в муниципальном управлении, в процессах преобразования и улучшения города Хабаровска.